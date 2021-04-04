Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir ikamet uyuşturucu satışının bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde 89 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken ikamet içerisinde bulunan U.E., B.Ö., M.S.Y., ve M.Y., isimli 4 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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