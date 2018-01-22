Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırılmıyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde 25 adet 1,8 gram metamfetamin, 9.5 gram eroin, 1,4 gram bonzai ve 2,9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Mithatpaşa Mahallesi'nde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen M.Ç. isimli şahıs, durduruldu. Şahsın yapılan aramasında satışa hazır halde 25 adet alüminyum folyoya sarılı 1,8 gram metamfetamin, 10 adet defter kağıdı içerisinde sarılı 9,5 gram eroin, şeffaf poşet içerisinde 1,4 gram bonzai ve defter kağıdı içerisinde sarılı 2,9 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı - GAZİANTEP