Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon
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Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon
09.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:56

Gaziantep'te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 20 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 1 kilo 300 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 460 gram sentetik kannabinoid, 240 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 17 şahsı gözaltına aldı.

(İHA)

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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