Uyuşturucu tacirlerine darbe; 20 tutuklama - Haberler
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Uyuşturucu tacirlerine darbe; 20 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine darbe; 20 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli tutuklanırken, 1 kilogram metamfetamin maddesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli tutuklanırken, 1 kilogram metamfetamin maddesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelileri yerini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 20 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Operasyonda 1 kilogram metamfetamin maddesi, 67 gram eroin maddesi, 14,6 gram esrar maddesi, 158 adet ecstasy hap, 21 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Uyuşturucu tacirlerine darbe; 20 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine darbe; 20 tutuklama

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