Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 17 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 17 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı talimatla harekete geçti. Yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler 17 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalardan çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı
Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu tacirlerine darbe; 17 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:10:43. #1.15#

title