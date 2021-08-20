İzmir'de 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik hap ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde bir araçta 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir araçta 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı, Konak ilçesinde durdurdu.
Araçta, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel