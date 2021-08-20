İzmir'de 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik hap ele geçirildi
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İzmir'de 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik hap ele geçirildi

İzmir'de 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir araçta 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir araçta 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı, Konak ilçesinde durdurdu.

Araçta, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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İzmir'de 1 kilo 935 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 sentetik hap ele geçirildi - Haberler
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