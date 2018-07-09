Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe

Mersin Limanında 14.8 ton eroin üretimine imkan veren kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İtalya'dan Mersin Limanına gelen Türk Bayraklı Ro-Ro gemisinden indirilen ve riskli olarak değerlendirdiği kimyasal madde taşıyan tırları x-ray'e sevk etti. Hollanda'dan yüklendiği tespit edilen ve polyester ve reçine yapımında kullanılan monomer isimli kimyasal yüklü olduğu beyan edilen tırda yapılan taramada x-ray operatörlerince şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine araç, gümrük muhafaza personelince detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına alındı. Araçta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müştereken gerçekleştirilen aramada dorse kapaklarındaki mühür kırıldı. Dorsede bulunan plastik bidonlardan alınan örnek, kimyasal madde ölçüm cihazına yüklendiğinde maddenin beyan edilen monomer değil eroin üretiminde kullanılan asetik anhidrit olduğu ortaya çıktı. Yapılan tartım sonucunda 13 adet bidon içerisinde piyasa değeri 29 milyon 760 bin TL olan 14 ton 880 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. 7,5 ton eroin üretimine imkan veren kimyasal maddeye el konularak uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe indirildi. Kaçak ham maddenin taşındığı tıra el konuldu.Sürücüsü Y.Ç. tutuklandı.

(İHA)