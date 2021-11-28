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Uyuşturucu tacirleri, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu tacirleri, tutuklandı

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapan şahısları silahlarıyla birlikte ele geçirdi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapan şahısları silahlarıyla birlikte ele geçirdi.

Ekiplerin yaptığı takip sonucu yakalanan şahıslardan O.B. uyuşturucu ticareti ve kullanmak, silah mermisi bulundurmak suçlarından 3 ayrı dosyadan arandığı tespit edilirken, O. Y. ise, 4 parça halinde toplam 83,93 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2,9 gram esrar, 2 adet payp, 5 adet cam tüp, 1 adet ibareli tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 24 adet fişek, 1 adet şarjörlü tüfek, 1 adet tüfeğe ait şarjör, 2 adet 36 kalibre fişekle yakalandı.

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