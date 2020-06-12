Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
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Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan iki farklı operasyonda yakalanan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

12.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:21

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan iki farklı operasyonda yakalanan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 2 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas teraziler ele geçirildi. Marmaris Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yakalanan B. O.ve C. A.mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Kaynak: İHA

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