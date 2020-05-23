Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
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Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Eskişehir'de, kullandıkları otomobilin motor kısmına uyuşturucu gizleyip sevkıyat yaparken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
23.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:52

Eskişehir'de, kullandıkları otomobilin motor kısmına uyuşturucu gizleyip sevkıyat yaparken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği Lady ile gerçekleştirilen aramalarda, şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, motor kısmına gizlenmiş şekilde 240,47 gram bonzai maddesi, 61,62 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araçtaki 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan polis ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edilen S.S. ve Ö.A. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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