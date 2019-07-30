Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu taşırken yakalanan 3 kadın çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu taşırken yakalanan 3 kadın çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine uyuşturucu naklettikleri düşünülen 3 kişi polis ekipleri tarafından Suşehri otogarında düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildi. E.B., N.H. ve D.Ç. isimli üç kadının üstlerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda 119 adet extacy hap, 40 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zanlı ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları Suşehri adliyesinde tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
1071 akademisyen, AYM'nin meslektaşları için verdiği "hak ihlali" kararına karşı bildiriye imza attı
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri