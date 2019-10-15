Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı

Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı

Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ticari taksi içerisinde uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı.

15.10.2019 14:48
Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı

Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ticari taksi içerisinde uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla dün gece yapılan operasyonda, ticari taksi içerisindeki 2 şahsın araç ve üst aramalarında 3 kilogram 750 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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