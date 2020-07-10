Uyuşturucu tacirleri, 'tel kadayıf' ve 'çay' şifrelerini kullanmış Uyuşturucu tacirleri, 'tel kadayıf' ve 'çay' şifrelerini kullanmışADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin, polisin takibine takılmamak için uyuşturucuyu 'tel kadayıf' ve 'çay' olarak şifreledikleri ortaya çıktı.

Uyuşturucu tacirleri, 'tel kadayıf' ve 'çay' şifrelerini kullanmış

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin, polisin takibine takılmamak için uyuşturucuyu 'tel kadayıf' ve 'çay' olarak şifreledikleri ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Diyarbakır, Bingöl ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu satışı yapan 40 şüpheliyi belirledi. Torbacılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, polisin takibine takılmamak için '20 liralık tel kadayıf getir', 'Çay içmek ister misin?' diye şifreli konuştukları belirlendi.

Takibin ardından adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, 8 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda; 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA