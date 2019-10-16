Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı: 5 gözaltı

16.10.2019 10:19

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nın elinde bulunan uyuşturucu maddeleri torbacı tabir edilen şahıslar aracılığı piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, ticari taksi şoförü A.D. ile birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yapan A.D.'yi takibe aldı. A.K. ile ticari taksi şöförü A.D. ve torbacı tabir edilen A.D. buluşup alışveriş gerçekleştikten sonra harekete geçen ekipler, 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslarda yapılan aramalarda, 2 fişek bonzai, 21 fişek 24,2 gram metamfetamin, 2 adet alüminyum rulo, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek, ayrıca suçtan elde edilen haksız kazanç kapsamında 9 bin 440 TL, 20 Euro, 1 adet cep telefonu ve 1 adet LCD televizyon ele geçirildi.



Yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken, 1 şahıs hakaret suçundan aranmasından dolayı ilgili şubeye teslim edildi. Ayrıca, ticari taksi şoförü A.D., E.K. ve A.D. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA