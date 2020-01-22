Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı
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Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 282 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

22.01.2020 23:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:44
Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

'de ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 282 gram sakızı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve torbacı tabir edilen şahıslara verilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısları takip eden ekipler, buluşma anında suçüstü yaptı. Operasyonda F. Y. ve Y.A. gözaltına alınırken, yapılan aramada 282 gram Afyon sakızı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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