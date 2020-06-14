Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken duvara çarparak kaza yaptı
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Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken duvara çarparak kaza yaptı

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken duvara çarparak kaza yaptı Narkotik polisinden kaçan tacirlerin otomobili mezarlık duvarına çarptı Şüphelilerden 1'i yaralı, 2'si kaçarken yakalandı Otomobilde 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Bursa polisi araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu...

14.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:47

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken duvara çarparak kaza yaptı

Narkotik polisinden kaçan tacirlerin otomobili mezarlık duvarına çarptı

Şüphelilerden 1'i yaralı, 2'si kaçarken yakalandı

Otomobilde 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

BURSA - Bursa polisi araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu taşıyan zanlıları nefes kesen bir operasyonun ardından kıskıvrak yakaladı. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler, kaçtıkları aracı mezarlık duvarına çarptı. Şüphelilerden biri yaralanırken diğer ikisi kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa polisinin uzun süredir peşinde olduğu tacirler yüklü miktarda uyuşturucu ile İzmir istikametinden Bursa'ya doğru yola çıktı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken duvara çarparak kaza yaptı

Kaynak: İHA

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