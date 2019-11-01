Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

01.11.2019 09:58

Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ulaş mahallesinde bir İkamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine, ikamet takibe alındı, ikametten çıkan şüpheli şahıs durdurulmuş ve yapılan üst aramasında, 0.25 gram metamfetamin maddesi bulundu. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 fişek halinde toplam 0.66 gram metamfetamin maddesi, 110 TL para ve 1 adet kurusıkıdan çevirme 9 mm çapında tabanca ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi.



İkametin sahibi şüpheli kadın şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, diğer şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA