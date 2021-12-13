Uyuşturucu tacirleri, polisin takibi neticesinde yakalandı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, narkotik polisinin takibi neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, narkotik polisi tarafından takip edildi. Otomobil bir süre takip edildikten sonra Burhaniye Mahallesi'nde durduruldu. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli üzerinde, otomobilde ve evlerinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 parça halinde 55 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet