Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Havza ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde 55 bin 990 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri
06.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:29

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Havza ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde 55 bin 990 gram kubar esrar ele geçirildi.

Terme ilçesi Yukarı Taşpınar Mahallesi'nde 21 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 86 kök kenevir bitkisi ve 1 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde 22 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, 60 gram kubar esrar maddesi, bahçe içerisinde kurutulmaya bırakılmış 1 kilogram kenevir bitkisi ve evin bahçesinde yapılan aramada mısır bitkisi içerisinde 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Yukarı Taşpınar Mahallesi'nde 23 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi, Kaygusuz Mahallesi'nde 23 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

Terme ilçesi Sütözü Mahallesi'nde 25 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 3 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'nde, 26 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın DSİ'ye ait su kanalı kenarında kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumunun alınması üzerine dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, 18 kök kenevir bitkisi, kurutulmaya bırakılmış 1190 gram kubar esrar maddesi ve evinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Bakacak Mahallesi'nde mera arazisi üzerinde 27 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumunun alınması üzerine yapılan arama neticesinde 33 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar, 26 adet kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız 9 mm çapında kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde 28 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 78 kök keneviri bitkisi, 3 bin 150 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde 29 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde fındık bahçesinde kurutulmaya bırakılmış vaziyette 10 bin 160 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi'nde, 30 Temmuz günü DSİ sulama kanalı kenarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kenevir bitkisi ektiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan arama neticesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine tahkikata başlandı. Fail ya da faillerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs ilçesi Fındıklı Mahallesi Yesifler mevkisinde 30 Temmuz günü uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaret yapıldığına dair duyum alınması üzerine 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra ilçesi, Gaziosman Paşa Mahallesi'nde 30 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik Mahallesi'nde, 2 Ağustos günü 2 şahsın kamuya açık kırsal alanda kenevir bitkisi ektiğinin tespit edilmesi üzerine dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 167 kök kenevir bitkisi ve 35 bin 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 1 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde, 3 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın kamuya açık kırsal alanda kenevir bitkisi ektiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan arama neticesinde; 148 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kubar esrar maddesi ve şüpheli şahsın evinde yapılan arama neticesinde evinin serasında 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 48 kök hint keneviri bitkisi ve 5 bin 500 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Havza ilçesi, Şeyhali Mahallesi'nde 4 Ağustos günü devlete ait ormanlık arazide ve şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, ormanlık arazide 142 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 582 gram kurumaya bırakılmış yaş kenevir bitkisi, şüphelinin evinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Alaçam ilçesi Taşkelik Mahallesi'nde 5 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 117 kök kenevir bitkisi, 860 gram kubar esrar, 5 adet fişek tabir edilen satışa hazır kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet tabancalara ait şarjör, 1 adet av tüfeği şarjörü, 5 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Ekonomi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne dürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne dürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Beyrıut'ta faciaya neden olan 2750 ton nitratı taşıyan geminin ilginç hikayesi
Beyrıut'ta faciaya neden olan 2750 ton nitratı taşıyan geminin ilginç hikayesi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Seda Sayan Sezen Aksu Hande Erçel
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 15:29:37. #1.15#
title