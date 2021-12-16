Uyuşturucu tacirleri otobüste yakalandı: 2 gözaltı - Haberler
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Uyuşturucu tacirleri otobüste yakalandı: 2 gözaltı

Uyuşturucu tacirleri otobüste yakalandı: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da polis ekipleri otobüsle kente uyuşturucu getiren 2 kişiyi gözaltına aldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da polis ekipleri otobüsle kente uyuşturucu getiren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda N.D. (62) ve Z.G.(36) isimli şahısların Alaşehir'e otobüs ile uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler tarafından şüpheli şahıslar Alaşehir ilçe girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerde şahısların üzerinde, 601 adet extasy hap ve 2 şerit halinde 28 adet 150 mg sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

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