Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı
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Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.

02.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:35
Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 5,42 gram esrar, 4,66 gram metamfetamin ile 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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