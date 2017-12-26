Uyuşturucu tacirleri hassas buruna takıldı

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası "Lisa"nın yardımı ile 49 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik polisi, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan 172 operasyonda toplam 4 ton 545 kilo 586 gram eroin maddesi ele geçirildi



VAN - Van'da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası "Lisa" isimli köpekle bir otomobilde yaptıkları aramada 49 kilo 170 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinde batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi, Başkale Van merkezine seyir halindeki 65 plakalı otomobil, Kurubaş mevkiinde durduruldu. Durdurulan otomobil, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası "Lisa" isimli köpekle arama yapıldı. Lisa, otomobilin bagaj kısmına geldiğinde tepki vermeye başladı. Narkotik polisi otomobilin bagajında çuvallar içerisinde 94 paket halinde 49 kilo 170 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Otomobil ve eroin paketlerine el konulurken, tahkimatın başlatıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak polis sorumluluk bölgesinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan 172 operasyonda toplam

4 ton 545 kilo 586 gram eroin maddesi ele geçirildi.