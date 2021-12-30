Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da narkotik polisinin peşinde olduğu uyuşturucu tacirleri film gibi kovalama sonucu yakalanırken, kaçarken araçlarından yola döktükleri uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin peşinde olduğu uyuşturucu tacirleri film gibi kovalama sonucu yakalanırken, kaçarken araçlarından yola döktükleri uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.K. ve H.E.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik polisinin İlkadım ilçesi İlyasköy mevkiisinde durdurmak istediği otomobil kaçmaya başladı. Kaçan araçtakiler ile polis arasında kovalamaca başladı. Samsun polisi kaçan aracı yakalamak için alarma geçti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren otomobilde bulunanlar ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kovalamacaya İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Araçta bulunan M.K. ve H.E. kovalama sırasında Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi çevre yolu üzerinde araçtan silah ve uyuşturucu maddeleri yere attı.

Kovalama sonucu Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde yakalanan M.K. ve H.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan uyuşturucu şüphelilerinin çevre yolu kenarına araçtan attığı yol kenarlarında metamfetamin maddesi, sentetik ecza ve kubar esrar ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

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