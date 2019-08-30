Uyuşturucu tacirleri Dük'ten kaçamadı

30.08.2019 22:50

Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği 'Dük', tepki verince araçtaki zulayı polis ortaya çıkardı. Operasyonda 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışması sonucu 52 HM 013 plakalı aracın sürücüsünü teknik ve fiziki takibe aldı. Kente girdiği andan itibaren peşinden ayrılmayan KOM ekipleri, Erzincan yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktasında aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü sırasında narkotik köpeği Dük, boş araçta arama yaptı.

Dük'ün minibüsün yan bölmelerine tepki vermesi üzerine KOM timi, sonradan yapıldığı anlaşılan kontrplakları sökünce uyuşturucu zulası ortaya çıktı. 119 paket halinde 61,5 kilo eroini ele geçiren polis, araç sürücüsü M.T.'yi (27) gözaltına aldı. Sürücü M.T.'nin eroin yüklü minibüsü İstanbul'a götüreceği öğrenilirken, KOM ekibi uyuşturucuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Bu arada operasyon sonrası Dük ele geçirilen uyuşturucunun başında poz vermeyi ihmal etmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA