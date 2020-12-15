Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti
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Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti

15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50
Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uyuşturucu madde satmaya çalışan tacirin zulası bu kadarına da pes dedirtti.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uyuşturucu madde satmaya çalışan tacirin zulası bu kadarına da pes dedirtti.

Denizli'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahsı durduran polis ekipleri, durumundan şüphelendi. Yapılan üst aramasında uyuşturucu maddelerin çıktığı yer ise akıllara durgunluk getirdi. Şüphelinin maskesini zula olarak kullanması bu kadarına da pes dedirtti. Maskenin içine gizlediği eroin ile yakalanan şüpheli, itirafta bulunarak, satmaya gittiğini söyledi. Uyuşturucu tacirinin evinde ve yüzündeki maskenin içerisinde 7 paketlenmiş eroin, 4 gram eroin ve 4 adet reçete ile verilen ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri emniyetteki ifadesinin ardında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:58:44. #1.15#
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