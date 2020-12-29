Uyuşturucu tacirinin üzerinden servet çıktı
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Uyuşturucu tacirinin üzerinden servet çıktı

29.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:11
Uyuşturucu tacirinin üzerinden servet çıktı

Denizli'de narkotik timlerinin durdurduğu araçta, uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından kazanıldığı iddia edilen yüklü miktarda para çıktı.

Denizli'de narkotik timlerinin durdurduğu araçta, uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından kazanıldığı iddia edilen yüklü miktarda para çıktı.

Denizli'ye çevre illerden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde aracı takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından Narkotik timleri aracı durdurdu. Araç ve 2 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 2 poşet halinde toplamda 70 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından 4 bin 290 TL ve 670 Euro yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu tacirlerinden !'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 09:12:28. #1.14#
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