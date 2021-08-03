Uyuşturucu tacirinin evinden 458 adet hap çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 458 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 458 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde H.E. isimli bir şahsın evinde yapılan aramalarda 458 adet Captagon uyuşturucu hap ve 200 gram plaka esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, H.E. de gözaltına alınarak gerekli işlemler yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı