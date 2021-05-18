Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası
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Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası

Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile yakalanan ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddiası ile hakim karşısına çıkan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası verildi.

Kayseri'de çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile yakalanan ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddiası ile hakim karşısına çıkan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık S.B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanık S.B. savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyerek, "beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.B.'ye 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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