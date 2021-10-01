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Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

Kayseri'de fiziki takip neticesinde yakalanan, üzerinde 3 parça halinde belirli miktarlarda uyuşturucu madde bulunan ve zincirleme bir şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçuyla yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin TL para cezası verildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de fiziki takip neticesinde yakalanan, üzerinde 3 parça halinde belirli miktarlarda uyuşturucu madde bulunan ve zincirleme bir şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçuyla yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.Ç ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Y.Ç., "Ben kesinlikle uyuşturucu satmadım. Evimde ve üzerinde yapılan aramada hiç bir uyuşturucu madde ele geçirilmedi. Uyuşturucu içtiğim için de çok pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.Ç..'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçunu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ

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