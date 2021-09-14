Uyuşturucu taciri yolculuk yaptığı otobüste yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu taciri yolculuk yaptığı otobüste yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu taciri yolculuk yaptığı otobüste yakalandı

Uyuşturucu taciri, yolculuk yaptığı şehirlerarası otobüste Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Uyuşturucu taciri, yolculuk yaptığı şehirlerarası otobüste Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

İstanbul'dan Zonguldak'a giden yolcu otobüsünü akşam saatlerinde D-655 Karayolu Düzköy mevkiinde durduran Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüste ve yolcuların üzerinde arama yaptı. Tavırlarından şüphelendikleri Y. A. isimli şahsın üst ve el bagajında da arama yapan ekipler 240 gram afyon sakızı tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Hakkında uyuşturucu madde imal ve ticaretinden işlem başlatılan şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE

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