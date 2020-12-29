Uyuşturucu taciri ve kaçakçılara göz açtırılmıyor
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Uyuşturucu taciri ve kaçakçılara göz açtırılmıyor

29.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:35
Uyuşturucu taciri ve kaçakçılara göz açtırılmıyor

Gaziantep'te, polisin uyuşturucu olayları başta olmak üzere kaçakçılık ve faili meçhul olaylara yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gaziantep'te, polisin uyuşturucu olayları başta olmak üzere kaçakçılık ve faili meçhul olaylara yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Narkotik, Kom ve Asayiş Şube ekipleri tarafından kent genelinde son 24 saatte yapılan operasyon ve uygulamalarda 30 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada ise 97 şüpheli yakalandı. Hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalarda karıştıkları olaylardan kimlikleri belirlenen 32 şüpheli yakalandı. 6 faili meçhul olay aydınlatıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda gözaltına alınanlardan şüphelilerden 10'u tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 294 gr uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 4 bin 325 paket gümrük kaçağı sigara, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 200 şişe içki, 190 litre dökme alkol,10 litre etil alkol, 3 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. - GAZİANTEP

Uyuşturucu taciri ve kaçakçılara göz açtırılmıyor
Uyuşturucu taciri ve kaçakçılara göz açtırılmıyor
Uyuşturucu taciri ve kaçakçılara göz açtırılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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