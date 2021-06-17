Uyuşturucu taciri tutuklandı

Marmaris Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 30 yaşındaki Ö.C.A isimli uyuşturucu taciri gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Marmaris Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 30 yaşındaki Ö.C.A isimli uyuşturucu taciri gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Narkotik ekiplerinin şahsın evinde ve aracında yaptığı aramalarda 3 parça halinde Bin 251 Gram esrar maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL ve 100 dolar para ele geçirildi.

Şahıs bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı