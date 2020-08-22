Uyuşturucu taciri tutuklandı
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma ile yakalanan ve yapılan aramada üzerinde 293 adet ecstasy hap ele geçirilen Ö.A. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
22.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:15
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma ile yakalanan ve yapılan aramada üzerinde 293 adet ecstasy hap ele geçirilen Ö.A. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Ö. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA