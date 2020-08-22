Uyuşturucu taciri tutuklandı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma ile yakalanan ve yapılan aramada üzerinde 293 adet ecstasy hap ele geçirilen Ö.A. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma ile yakalanan ve yapılan aramada üzerinde 293 adet ecstasy hap ele geçirilen Ö.A. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA Kaynak: İHA