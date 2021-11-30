Uyuşturucu taciri teknik ve fiziki takibin ardından 3 kilo uyuşturucu ile yakalandı

KONAK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, sivil polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım izlenen şüpheli, yapılan operasyon sonucu yaklaşık 3 kilo esrar ile yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.K. isimli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan sivil polisler, C.K.'nın evinin önünde öperasyon hazırlığı yaptı. Elinde bir çanta ile evden çıkan C.K., polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemede C.K.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 2 kilo 780 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli polis merkezine götürülürken, uyuşturucu madde ile tabanca polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. C.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

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