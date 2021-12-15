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UYUŞTURUCU TACİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda Ö.Y. (56), M.A.Ü.'ye (29) uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda Ö.Y. (56), M.A.Ü.'ye (29) uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 4 saatlik takip sonrası operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma Ö.Y.'yi, M.A.Ü.'ye uyuşturucu madde satarken yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 40 gram uyuşturucu madde, 13 gram metamfetamin, 45 gram kokain ile 54 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Şüpheli M.A.Ü. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Ö.Y. ise uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı için gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TACİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

UYUŞTURUCU TACİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

UYUŞTURUCU TACİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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