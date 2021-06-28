Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis
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Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis

Uyuşturucu taciri sanığa 10 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de üzerinde farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ile yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de üzerinde farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ile yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada kendini savunan sanık E.Ç. üzerine atılı olan uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlemediğini söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık E.Ç.'ye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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