69 Kilo Esrar Taşıyan Uyuşturucu Taciri, Polisten Kaçarken Su Kanalına Düştü

Mersin'de, aracında 69 kilo esrar olduğu tespit edilen uyuşturucu taciri, polisten kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK SU KANALINA DÜŞTÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şahsı, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde aracı ile birlikte D-400 karayoluna çıkmak istediği sırada durdurmak istedi. Ancak polisin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, Kazanlı Mahallesi'nde ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı ile birlikte su kanalına düştü.

69 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.