Uyuşturucu taciri paketlediği uyuşturucularla birlikte yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu taciri paketlediği uyuşturucularla birlikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu taciri paketlediği uyuşturucularla birlikte yakalandı

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri bir şahsın fındık evine operasyon gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri bir şahsın fındık evine operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirini gözaltına alan jandarma ekipleri, paketlenen uyuşturucu maddeleri de ele geçirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kalkın köyünde Ö.İ. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte şahsın fındık evine operasyon düzenledi. Fındık evinde ve eklentilerinde arama yapan ekipler, paketlenmiş poşet halinde 560,7 gram ayrıca 3 adet poşet, kağıt ve metal kutu içerisinde 50.1 gram olmak üzere toplamda toplam 610,8 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Ö.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - DÜZCE

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