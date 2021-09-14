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Uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar doğrultusunda Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. R.Ü. isimli şüpheli şahsı bir süre teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgulara ulaşmasının ardından yaptığı operasyonla yakaladı. Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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