Uyuşturucu Taciri Narkotik Köpeği Geçim'i Geçemedi
Uyuşturucu taciri narkotik köpeği Geçim'i geçemedi Diyarbakır'dan Amasya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas'ta Jandarma narkotik köpeği Geçim'i geçemediSİVAS - Diyarbakır'dan Amasya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas'ta Jandarma narkotik köpeği Geçim'i geçemedi.
Uyuşturucu taciri narkotik köpeği Geçim'i geçemedi
Diyarbakır'dan Amasya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas'ta Jandarma narkotik köpeği Geçim'i geçemedi
SİVAS - Diyarbakır'dan Amasya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uyuşturucu taciri Sivas'ta Jandarma narkotik köpeği Geçim'i geçemedi.
Sivas'ta Jandarma asayiş ekipleri tarafından, Kayseri - Sivas Karayolu Kovali köyü geçişinde gerçekleştirilen yok kontrolleri sırasında Diyarbakır'dan Amasya'ya giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma narkotik köpeği Geçim ile otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde gizlenmiş 3 kilo kubar esrar ele geçildi. Yolcu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YORUMLAR