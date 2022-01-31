Uyuşturucu taciri kadın kıskıvrak yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu taciri kadın kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uyuşturucu taciri kadın kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, R.A. adlı bir kadının ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. R.A.'yı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin dün ticari taksi içerisinde ilçe girişinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından ticari taksiden indirilen R.A. üzerinde yapılan aramada, 123 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Ödemiş, İzmir, Taksi, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title