Uyuşturucu taciri 'güven timleri'ne yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu taciri 'güven timleri'ne yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu taciri 'güven timleri'ne yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı vatandaş görünümlü güven timlerinin Merkez Hunat Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen D.T. (45) yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 10 fişek uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, D.T. ise işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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