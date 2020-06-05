Uyuşturucu taciri "foto kapan" sayesinde yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu yetiştiriciliği yaptığı belirlenen 1 kişi "foto kapan" yardımıyla yakalandı.
05.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:45
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu yetiştiriciliği yaptığı belirlenen 1 kişi "foto kapan" yardımıyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gelibolu ilçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'ya bağlı Cumalı köyünde H.Ç'nin yasa dışı kenevir bitkisi diktiği ihbarı aldı.
Operasyon kapsamında, Gelibolu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan izinle belirlenen bölgelere foto kapan sistemi kuruldu.
Söz konusu bölgeye kenevir bitkisi bakımı yapmaya gelen H.Ç. foto kapan ile tespit edildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA