Uyuşturucu taciri, bekçilerden kaçamadı - Haberler

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Uyuşturucu taciri, bekçilerden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu taciri, bekçilerden kaçamadı

Aydın'da Efeler ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde kristal olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da Efeler ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde kristal olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler devriye gezdikleri esnada Ovaeymir Mezarlığı arkasında durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şüphelinin M.M.S. olduğunu tespit eden bekçiler, yapılan üst aramasında şahsın üzerinden bir miktar kristal tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Bekçilerin dikkatinden kaçamayan M.M.S. polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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