Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi - Haberler
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Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan anne, baba ve oğulları adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (İHA) - Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan anne, baba ve oğulları adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda G.H.A., bayanın eşi İ.A. ve oğlu B.A'nın birlikte harekete ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 236 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheliye işlem yapılırken, G.H.A., İ.A. ve oğlu B.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şahıs, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi

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