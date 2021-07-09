Uyuşturucu taciri 8 sanığa 68 yıl hapis cezası
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Uyuşturucu taciri 8 sanığa 68 yıl hapis cezası

Uyuşturucu taciri 8 sanığa 68 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yargılanan 8 sanığa ceza yağdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yargılanan 8 sanığa ceza yağdı. Sanıklar, toplamda 68 yıl hapis cezasına ve 521 bin 280 lira da para cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili olarak 8 sanıklı çok sayıda dosyanın karar duruşmaları görüldü. Duruşmalara, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile cezaevinden katıldı. Tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son savunmaların alınmasının ardından dosyalarla ilgili kararlarını açıkladı.

Tutuksuz yargılanan İ.A. isimli sanığa, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası verilmesine hükmetti. Sanık, bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, 2020 yılında işlediği aynı suçtan Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan M.H. adlı sanığı ise, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Yine aynı dosyada yargılanan H.A. adlı sanığa ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, 2020 yılı Temmuz ayında işlenen uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan S.P. adlı sanığa 4 yıl 2 ay hapis ve 3 bin lira para cezası, İ.K. adlı tutuklu sanığa 13 yıl 9 ay hapis ve 50 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. S.E.Y. adlı sanık ise 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan G.B. adlı sanık ise 11 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 41 bin 660 lira idari para cezasına çarptırıldı. Son sanık S.D. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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