Uyuşturucu taciri 3 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu taciri 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 uyuşturucu taciri yakalandı.

08.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:30
Uyuşturucu taciri 3 kişi gözaltına alındı

'de ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 uyuşturucu taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda - 72 adet captagon Uyuşturucu hap, 25 adet Uyuşturucu olduğu değerlendiren hap, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan A.K., A.Y. ve F.K. isimli üç şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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