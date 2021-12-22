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Uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

Uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Talas ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda 0.62 gram esrar, 445 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda 2 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 2 şahsa da Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. - KAYSERİ

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