Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6'sı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6'sı tutuklandı

Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6'sı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6'sı tutuklandı
Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6'sı tutuklandı
Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6'sı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Burcu Biricik Prens William
Spor Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu taciri 19 kişiden 6'sı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:46:39. #1.15#

title