Uyuşturucu taciri 13 kişi tutuklandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 13 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 13 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda "Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından Yakalama Müzekkeresi ile aranan 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken, 13'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 16,55 gram esrar, 10,75 gram eroin, bin 345,18 gram metamfetamin, 107,36 gram sentetik kannobinoid, 17,04 gram kokain, 41 adet ekstazi, 36 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 6 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 2 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA